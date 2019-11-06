آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية عن حلم "البليلة" و "الشحات"

06 نوفمبر 2019 - 06:29 ص

كشف المستشار تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية - حقيقة التدوينة التي كتبها عبر حسابه بـ"فيس بوك" وأعتقد البعض أنها مسيئة للزمالك.



وقال "آل الشيخ" في لايف مع الإعلامي أحمد سعيد: "نشرت التدوينة على سبيل الدعابة ولم أعتقد أن بها جرم كبير أو إساءة وبخاصة أنها من مشجع أهلاوي".



وأضاف: "نادي الزمالك كبير .. وأنا بحبه لأن اللي يحب مصر يحب الأهلي والزمالك وإذا أتيح إمكانية مساعدة الأبيض لن أتأخر".



وكان "آل الشيخ" كتب تدوينة تضمنت حلما قال فيه إنه حلم بأنه أكل طبق بليلة من عربية تسمى "الشحات".



