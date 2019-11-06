سوزان مبارك تجري عملية جراحية

06 نوفمبر 2019 - 09:51 ص

كشف حسن الغندور، أحد مؤسسي رابطة أبناء مبارك، عن أن سوزان مبارك، حرم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قد أجرت عملية اليوم، دون ذكر أي تفاصيل.







