  • الأربعاء 06 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:26 ص
بحث متقدم
علم إيران

إيران تبدأ فعليا خطوات تخصيب اليورانيوم

تظاهرات العراق

13 قتيلا في تظاهرات العراق خلال يومين

داعش يهدد أمريكا

داعش يفاجئ أمريكا بهذا التهديد

قيس سعيد

رسالة مؤثرة من "قيس سعيد" لحكام العرب: جرّبوا هذا الأمر

النائب أحمد الطنطاوي

بلاغ ضد "الطنطاوي" بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم

سوزان مبارك

سوزان مبارك تجري عملية جراحية

طعن برلماني في في هونج كونج

بطريقة "سليمان الحلبي".. طعن برلماني في هذه الدولة

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

مقرب لترامب يكشف هذه المفاجأة

من مظاهرات لبنان

مديرة مدرسة" الراهبات" تهدد الطلاب بالطرد في حالة المشاركة بالمظاهرات

الدولار

الدولار يستقر عند هذا الرقم

للنائب العام..

بلاغ ضد "الطنطاوي" بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم

قضايا وحوادث

النائب أحمد الطنطاوي
النائب أحمد الطنطاوي

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

أول رد من والد ضحية بريطانيا على الحكم الصادر

الدستور

قلب

علي عبد العال

نظام الحكم

احمد الطنطاوي


تقدم المحامي بالنقض سمير صبري ببلاغ للنائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، ضد النائب أحمد الطنطاوي يتهمه بالتحريض على قلب نظام الحكم.


واستند صبري على مخالفة النائب لتعليمات وقرارات مجلس النواب بعدم ظهور أي نائب على وسائل الإعلام إلا بعد الحصول على إذن من المجلس والتفافا على ذلك ظهر المبلغ ضده من خلال فيديو على موقع يوتيوب عبر شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” الذي يؤدي نفس الدور الذي تؤديه وسائل الإعلام. 
وأضاف “صبري” في بلاغه، أن المبلغ يحرض على قلب نظام الحكم ومخالفة الدستور والسعي لإثارة الفتنة والفوضى وزعزعة الأمن واستقرار الوطن.
 
وأكد في البلاغ أن رئيس مجلس النواب علق على ذلك بأن ما يقدمه المبلغ ضده يعد انتهاكا للدستور، ودهسا لإرادة المصريين ومن جانب آخر فقد استنكر جميع أعضاء مجلس النواب ظهور المبلغ ضده بهذا الشكل والرفض التام لما سماه مبادرة منه واعتبر أن ما أثاره الغرض منه إحداث الفتنة وقلب نظام الحكم. 


وطالب صبري حسب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب المذكور والتحقيق فيما ورد ببلاغه ، وقدم صبري : حافظة بالمستندات المؤيدة لبلاغه .


وفي وقت سابق، قرر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء، بإحالة النائب أحمد طنطاوي إلى لجنة القيم بالمجلس لاتخاذ مايلزم من إجراءات تجاه العضو، حيث البرلمان تلقى طلب من 95 نائب يطالبون فيه بإحالة النائب أحمد طنطاوى إلى لجنة القيم للنظر فى الوقائع المنسوبة له.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» الإمارات تتصدر أكبر 10 أسواق مستقبلة لمنتجات مواد البناء والحراريات
» مطالبات عاجلة من الحرية والتغيير للولايات السودانية
» إيفانكا ترامب تفاجأ الجميع بإطلالتها بمطار المغرب
» كيف يكسب العالم 100 مليار دولار من المشي؟
» فنانة شهيرة تعقد قرانها في مسجد محمد علي
» بـ"إطلالة جريئة".. مخرج شهير يحتضن زوجته ويعلق: "الملكة"
» موقف محرج لبطل فيلم "ولاد رزق" أمام المئات
» رد ناري من مصطفى قمر على مشاكله مع تامر حسني
» فنان شهير يظهر مرتديا النقاب .. وسط حيرة جمهوره
» فنان شهير: مبسوط إن الناس بتناديني باسم "جوز ياسمين"
» رأي مفاجيء من نجل "حلا شيحة" في والدته

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:43 ص

  • فجر

    04:54

  • شروق

    06:19

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه