  • الأربعاء 06 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:25 ص
بحث متقدم
علم إيران

إيران تبدأ فعليا خطوات تخصيب اليورانيوم

تظاهرات العراق

13 قتيلا في تظاهرات العراق خلال يومين

داعش يهدد أمريكا

داعش يفاجئ أمريكا بهذا التهديد

قيس سعيد

رسالة مؤثرة من "قيس سعيد" لحكام العرب: جرّبوا هذا الأمر

النائب أحمد الطنطاوي

بلاغ ضد "الطنطاوي" بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم

سوزان مبارك

سوزان مبارك تجري عملية جراحية

طعن برلماني في في هونج كونج

بطريقة "سليمان الحلبي".. طعن برلماني في هذه الدولة

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

مقرب لترامب يكشف هذه المفاجأة

من مظاهرات لبنان

مديرة مدرسة" الراهبات" تهدد الطلاب بالطرد في حالة المشاركة بالمظاهرات

الدولار

الدولار يستقر عند هذا الرقم

13 قتيلا في تظاهرات العراق خلال يومين

الحياة السياسية

تظاهرات العراق
تظاهرات العراق

علي محمود

أخبار متعلقة
#

الأمم المتحدة تدين العنف وتدعو لحوار وطني بالعراق

#

الشرطة الإثيوبية: 67 قتيلاً في تظاهرات مناهضة لآبي أحمد

#

ليبيا: 13 قتيلا من عاملي المجال الصحي في 2019

#

العراق..ارتفاع حصيلة احتجاجات السبت إلى 19 قتيلا

سقوط قتلى

عادل عبد المهدي

تظاهرات العراق

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر طبية وأمنية عراقية، أن حصيلة قتلى الاحتجاجات في العراق بلغت 13 قتيلا خلال اليومين الماصيين.

ولقي ما يزيد على 260 عراقيا مصرعهم في المظاهرات منذ بداية التظاهرات أكتوبر الماضي؛ احتجاجا على الفساد وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

يذكر أن العراق يشهد موجة جديدة من العنف؛ بعد يوم مناشدة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، المتظاهرين تعليق تظاهراتهم التي اعتبرها حققت أهدافها وباتت تضر بالاقتصاد الوطني بدرجة لا يقوى العراق على تحمله؛ مطالبا المحتجين بوقف تدمير الممتلكات العامة والخاصة.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» الإمارات تتصدر أكبر 10 أسواق مستقبلة لمنتجات مواد البناء والحراريات
» مطالبات عاجلة من الحرية والتغيير للولايات السودانية
» إيفانكا ترامب تفاجأ الجميع بإطلالتها بمطار المغرب
» كيف يكسب العالم 100 مليار دولار من المشي؟
» فنانة شهيرة تعقد قرانها في مسجد محمد علي
» بـ"إطلالة جريئة".. مخرج شهير يحتضن زوجته ويعلق: "الملكة"
» موقف محرج لبطل فيلم "ولاد رزق" أمام المئات
» رد ناري من مصطفى قمر على مشاكله مع تامر حسني
» فنان شهير يظهر مرتديا النقاب .. وسط حيرة جمهوره
» فنان شهير: مبسوط إن الناس بتناديني باسم "جوز ياسمين"
» رأي مفاجيء من نجل "حلا شيحة" في والدته

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:43 ص

  • فجر

    04:54

  • شروق

    06:19

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه