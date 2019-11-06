داعش يفاجئ أمريكا بهذا التهديد

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اشعال الحرائق

وجه تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" إلى أتباعه في الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة إشعال الحرائق في البلاد.

وأفادت صحيفة واشنطن أكزامينر أن منفذا إعلاميا مؤيدا لتنظيم داعش، والذي يطلق على نفسه " قريش"، أطلق ملصقات دعائية تحثّ أتباعه على إشعال الحرائق.

يذكر أن الحرائق أدت إلى إجلاء مئات الآلاف، وترك الملايين بدون كمهرباء بسبب الرياح العاتية.

كانت الولايات المتحدة قد أعلنت مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي سبت الأسبوع الماضي، في عملية قامت بها قوات دلتا الأمريكية في قرية باريشا في الشمال السوري.


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