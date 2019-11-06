إيران تبدأ فعليا خطوات تخصيب اليورانيوم

06 نوفمبر 2019 - 11:15 ص





كشفت وكالة إيسنا الإيرانية، عن أن طهران بدأت اليوم الأربعاء، ضخ غاز (UF6) في أجهزة الطرد المركزي في مفاعل فوردو النووي







وتأتي الخطوة تنفيذا للخطوة الرابعة بخفض التزامات إيران في الاتفاق النووي.







ونشرت وسائل إعلام إيرانية صورا تظهر عملية نقل مخزن غاز (UF6) الذي تم نقله من محطة نطنز إلى فوردو.







وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد أعلن أمس الثلاثاء، أنَّ بلاده ستتخلى عن التزامات جديدة في الاتفاق النووي الذي أبرمته مع الدول الست الكبرى عام 2015.







وحسب صحف إيرانية محلية ووكالات، قال روحاني إن إيران ستستأنف عمليات تخصيب اليورانيوم في مصنع "فوردو" على مسافة 180 كلم إلى جنوب طهران، بعدما جمدتها بموجب الاتفاق.

