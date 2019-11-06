» "سيجارة وملابس مثيرة"..فنانة شهيرة تشعل انستجرام

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ديما الجندي
ديما الجندي

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انستجرام

سيجارة

ديما الجندي

أثارت الفنانة السورية، ديما الجندي، جدلاً واسعًا، بعد ظهورها في آخر جلسة تصوير لها وهي تحمل سيجارة في يدها، وترتدي ملابس "مثيرة".

وشاركت "ديما" متابعيها عبر "إنستجرام" مجموعة صور جديدة لها من آخر جلسة تصوير، حيث غالبة على الأجواء اللون الأسود، وبدت "ديما" في الصور بشكل لافت ومثير .

في المقابل، شن متابعون الفنانة السورية، هجومًا شرسًا عليها بسبب ظهروها بـ"سيجارة"، حتى اضطرت الفنانة للرد عليهم مؤكدة أنها لا تدخن، واضطرت لحمل "سيجارة" فقط لالتقاط هذه الصورة.

وجاءت التعليقات على الصور كالاتي:" لو متصورة من غير سيجارة كان أحلى"، "التدخين مضر بالصحة يا ديمة".





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