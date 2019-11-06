فساد وغسل أموال وراء إيقاف صحاب قناة شهيرة

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متابعات - أمينة عبد العال

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غسل اموال

سامي الفهري

الحوار التونسي

أصدرت النيابة العامة التونسية قرارا بإيقاف سامي الفهري صاحب قناة الحوار التونسي، لتوجيه اتهامات له بغسل الأموال ومخالفة القوانين.

في سياق متصل أوضح الناطق باسم القضاء المالي سفيان السليطي، أنه تم التحفظ على الفهري ووكيل شركة" كاكتوس برود"، والمسئولة القضائية بالشركة على ذمة التحقيق لمدة 5 أيام ، بعد أسبوع من إصدار قرار بمنع السفر علي الفهري وزوجته.

يذكر أنه تم اتخاذ هذا الإجراء بعد الشكوى التي تقدمت بها اللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة ضد الفهري وزوجته، والمسئولة القضائية وزوجته.

جدير بالذكر أن سامي الفهري أسس قناة"التونسية" 2011 قبل أن يتحول أسمها إلي "الحوار التونسي، وكان قبل ذلك منتج وشريك لـ" بلحسن الطرابلسي" صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي المتواجد في فرنسا حاليا، ووضعت حصته في الشركة 51% تحت التصرف القضائي.


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