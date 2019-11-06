» اعتقال مهاجم نائب صيني مؤيد للحكومة

06 نوفمبر 2019 - 12:11 م

أعلنت قوات الشرطة الصينية عن اعتقالها لطاعن النائب جونيوس هو، وجميعهم حاليا بالمستشفى لإسعافهم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

في سياق متصل أدانت الحكومة الصينية حادث الاعتداء على النائب التابع لها، أثناء تواجده وسط مؤيده في حملته الانتخابية لمجلس المقاطعات المقبلة.

جدير بالذكر أن النائب الذي طعن أثناء توزيعه للورود على المواطنين، وطعنه شخص طلب منه التقاط صورة شخصية معه فباغته بالطعن، إلا أن مجموعة من المتواجدين سيطروا عليه وتمكنوا من القبض عليه، حسب الصحافة المحلية.