الإمارات.. متهمة بقتل أبنائها السبعة.. تفاصيل صادمة

06 نوفمبر 2019 - 12:16 م

حجزت محكمة دبا الفجيرة بالإمارات الحكم في قضية سيدة متهم بقتل أبنائها السبعة بطريق الخطأ إلى الثامن عشر من الشهر الجاري.

وفي التفاصيل أضافت المحكمة أن الأم تسببت في وفاة أبنائها السبعة بعد استنشاقهم غاز ثاني أكسيد الكربون في صالة المنزل.

وبحسب التقارير الطبية فقد توفي الإخوة السبعة نتيجة استنشاق غاز سام بسبب حريق بصالة المنزل، مع غلق الباب الرئيسي، ما أجبرهم على استنشاق الغاز السام.

وكانت شرطة دبا الفجيرة قد تلقت بلاغا من والدة الأطفال يؤكد تعرض منزلها لحريق، وعقب وصول الشرطة، كان الأبناء السبعة قد فارقوا الحياة.