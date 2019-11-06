بعد حذف كليب "إنساي"..محمد رمضان وسعد المجرد في ورطة

أثار حذف كليب أغنية "إنساي" لسعد المجرد ومحمد رمضان، من موقع "يوتيوب" الشهير، جدلاَ واسعًا، لاسيما أن الأغنية استمر عرضها أكثر من خمسة شهور وحقق ملايين المشاهدات .

وكان قد حظرت إدارة موقع "يوتيوب" عرض كليب "إنساي" للنجمين سعد والمجرد و محمد رمضان، بعد خمسة أشهر من إذاعته، مرجعة ذلك إلى أسباب تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وذلك بعد أيام قليلة من حظر أغنية "سلام" لسعد المجرد ورفع الحجب عنها بعد إثبات حقوق ملكية الموسيقى له .

من جهته، أوضح مدير أعمال الفنان المغربي، سعد المجرد، أن مطربه لا علاقه له بالأمر، فسبب حجب الأغنية يرجع إلى خلاف مع المنتج المنفذ للكليب والفنان محمد رمضان، مشيرًا إلى أن الكليب يذاع على قناة "رمضان" على الـ"يوتيوب" فلا علاقة للمجرد بالأمر.

وفي السياق، كشف مخرج الكليب،حسام حسني، عن أنه مندهش من حجب الأغنية، مؤكدًا أن متواجد في مدينة مراكش لتفاهم مع إدارة الموقع ومعرفة سبب الحجب لاتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.

وجدير بالذكر، أن قناة الفنان محمد رمضان على "يوتيوب" تخطت حاجز الـ 2 مليار مشاهدة، ليحتل بذلك المركز الأول في قائمة ترتيب الأعلى مشاهدة في الشرق الأوسط.