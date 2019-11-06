فنانة شهيرة تثير الجدل :"يسقط حكم رجال الدين"

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أليسا
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اليسا

تغريدة

مظاهرات لبنان

أشادت الفنانة اللبنانية، إليسا، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بطلاب لبنان، ودعمهم للمظاهرات، واصفة إياهم بـ"المستقبل الحقيقي"، إلا أن إرفاقها هاشتاج "يسقط حكم رجال الدين" في تغريديتها، أثار موجة من الجدل.

وكتبت "إليسا" في تغريدتها، قائلة: "طلاب لبنان بيكبّرو القلب... إنتو المستقبل الحقيقي والوعي يللي عم تفرجوه بيأكد إنو الشعب منو مخدّر متل ما فكّرو السياسيين. وتحية كبيرة لإدارات المدارس يللي وقفت حد طلابها تا تعلّمن الديمقراطية #يسقط_حكم_رجال_الدين".

ولاقت التغريدة تفاعلا كبيرا من قبل متابعي إليسا حيث جاءت التعليقات كالاتي :" 100? الشعب اللبناني واع ومثقف فهمان! شوي شوي عم ببطِّل مخدَّر وعم يوعى عالحقيقة وعم يفعل وهيدي خطوة إيجابية".

يذكر أن المظاهرات في لبنان اجتاحت البلاد، في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وفرض الضرائب .


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