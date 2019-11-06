روحاني يشكر ترامب.. على هذا الأمر

06 نوفمبر 2019 - 01:32 م

أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني، عن شكره للسياسة الأمريكية، التي كانت سببا في عودة مفاعل فوردو النووي إلى العمل.

وقال روحاني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "إن الخطوة الرابعة في إطار خفض التزامات إيران بموجب خطة العمل المشتركة في الاتفاق النووي الإيراني، عن طريق ضخ الغاز إلى 1044 جهاز طرد مركزي، تبدأ من اليوم الأربعاء".

وأضاف روحاني:"أنه بفضل السياسة الأمريكية وحلفائها، سيعود مفاعل فوردو النووي إلى مرحلة التشغيل الكامل".

وكانت وسائل إعلام إيرانية نشرت صورا تظهر عمليات نقل كميات الغاز(uf6 )، من محطة نطنز إلى فوردو.