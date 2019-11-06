روحاني يشكر ترامب.. على هذا الأمر

علي محمود
أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني، عن شكره للسياسة الأمريكية، التي كانت سببا في عودة مفاعل فوردو النووي إلى العمل.
وقال روحاني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "إن الخطوة الرابعة في إطار خفض التزامات إيران بموجب خطة العمل المشتركة في الاتفاق النووي الإيراني، عن طريق ضخ الغاز إلى 1044 جهاز طرد مركزي، تبدأ من اليوم الأربعاء".
وأضاف روحاني:"أنه بفضل السياسة الأمريكية وحلفائها، سيعود مفاعل فوردو النووي إلى مرحلة التشغيل الكامل".
وكانت وسائل إعلام إيرانية نشرت صورا تظهر عمليات نقل كميات الغاز(uf6 )، من محطة نطنز إلى فوردو.
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