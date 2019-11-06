الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا

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أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين أمرا ملكيا جديدا بترقية 536 عضوا من أعضاء النيابة العامة بمختلف الرتب في سلك أعضاء النيابة.

في سياق متصل قال النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب إن الأمر الملكي يأتي في إطار دعم خادم الحرمين وولي عهده أمين جهاز النيابة العامة بما يرسخ من طبيعة العمل القضائي في النيابة العامة.

في سياق متصل حث النائب العام أعضاء النيابة العامة لمضاعفة جهودهم وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع كما عودوهم حسب الصحافة المحلية.


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