تفاصيل مبكية.. خليجية تعثر على أمها بعد 36 عاما

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خليجية تعثر على أمها بعد 36 عاما
خليجية تعثر على أمها بعد 36 عاما

عبد القادر وحيد

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الهند

الام

الإماراتية

36 عاما

تفاصيل مثيرة عاشتها فتاة إمارتية، التي فقدت أمها ثم عثرت عليها بعد 36 عاما من غيابها.

وفي التفاصيل أن الأم سافرت إلى الهند بعد طلاقها من والدها، ولكنها لم تغب عن خيال ابنتها.

وأضافت الفتاة الإماراتية مريم عبد الرحمن الشحي أنه بعد وفاة والدها استعانت بالصحف الهندية، وأرسلت صورة لوالدتها لأجل المساعدة في الوصول إليها.

وتابعت قائلة : الصحف الهندية كتبت مع الصورة " من يعرف أمي .. يرجى إخبارها بأن تتواصل معي".

وقد تطابقت الصورة مع العديد من النساء، لكن الفتاة استطاعت أن تصل إلى أمها عبر المقارنة بتفاصيل جواز السفر.

أغرب تفاصيل هذه القصة المؤثرة أن الفتاة اكتشفت أن لها شقيقة، وذلك بعد أن أخبرتها الأم أنها كانت حاملا بشقيقتها، حينما غادرت البلاد.


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