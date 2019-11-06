وفاة مدرب السيرك الأشهر في مصر

توفي مدرب الأسود الشهير محمد الحلو،اليوم الاربعاء، بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر إقامة العزاء يوم الجمعة القادمة، بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

ووفي الفترة الاخيرة، تداولت اخبار عن تدهور الحالة الصحية لـ "الحلو" ، ما أدى لدخوله منذ ثلاثة أيام العناية المركزة، ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي، بعد إصابته بميكروب خطير أثناء جلسات الغسيل الكلوي.

وجدير بالذكر، أن محمد الحلو، كبير العائلة الشهيرة التي أسست السيرك القومي وتدريب الوحوش في مصر والعالم العربي.