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دي ميستورا يكشف.. لماذا رفض مصافحة الأسد؟

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المبعوث الأممي لسوريا

مصافحة الأسد

استقالة دي ميستورا

كشف المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا، عن أسباب تقديم استقاله العام الماضي؛ تجنبًا لمصافحة الرئيس السوري بشار الأسد، بحسب "روسيا اليوم".

وقال دي ميستورا في كلمة له بمركز أغا خان بلندن، بحسب صحفية "الجارديان:" لماذا قدمت الاستقالة العام الماضي؟ رسميا جاء ذلك لأسباب شخصية، وبشكل غير رسمي، جاء ذلك لأن الحرب على الأرض توشك على النهاية، ولكوني مناهضا في النهاية لما جرى في حلب وإدلب وداريا، لم يكن بوسعي أن أكون شخصا يصافح الأسد ويقول له:معلش".

وأضاف المبعوث الأممي، أن تدخلاته الشخصية؛ فضلا عن جهود الأمم المتحدة أنقذت أرواح 700 ألف نسمة في حلب.

وتابع دي ميستورا، أن روسيا لا تزال ترغب في توقيع اتفاق سلام في سوريا كي لا تبقى مع "شمعة سوف تحرق يدها"، موضحا أن انطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف يمثل مؤشرا على ذلك.    


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