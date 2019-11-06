قرار رسمي بمنع منتخب مصر من التدريب على استاد القاهرة

06 نوفمبر 2019 - 04:36 م

قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف»، منع منتخبات المجموعة الأولى المشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر من التدريب غداً باستاد القاهرة.

وتقرر خوض منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب تدريباته اليوم وغداً على استاد بتروسبورت نظرًا لانشغال ملعب القاهرة بالتجهيز لحفل الافتتاح إلى جانب الحفاظ على أرضية الملعب وتم نقل تدريباتهم إلى ملاعب أخرى، فى إطار الإعداد لمواجهة مالى فى الثامنة مساء الجمعة باستاد القاهرة فى الجولة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر.

وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب عن القائمة النهائية التى ستشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 للمنتخب الأوليمبى تحت 23 سنة يوم 8 نوفمبر المقبل حتى 22 من نفس الشهر التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وجاءت كالتالى: لحراسة المرمى: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي، وفى خط الدفاع: أسامة جلال ومحمود مرعي ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقي، وفى خط الوسط أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدي وناصر ماهر وللهجوم رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبدالرحمن مجدي ومصطفى محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان، بينما تم استبعاد كلاً من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدي، محمد صادق، أحمد أيمن.

أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولى والتى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.