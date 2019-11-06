أسطورة ليفربول يصف «صلاح» بوصف جارح

06 نوفمبر 2019 - 05:07 م

وصف مايكل أوين مهاجم ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق، النجم محمد صلاح جناح الريدز، بالمهووس بعدما أصبح تركيزه فقط على تسجيل الأهداف.

وقال «أوين» في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ستار البريطانية: "نعم، محمد صلاح قام بتمرير كرة هدف، ولكنه أصبح مهووسًا بتسجيل الأهداف.. لم أكن أعتقد أنه سيقوم بالتمرير، حيث أنه يملك عقل يسير على مسار واحد فقط وهو التسجيل.. لا بأس في ذلك، المثير هو تطوره ليصبح جائعا للمزيد من الأهداف".

وشارك صلاح في فوز ليفربول بالأمس على جينك البلجيكي بهدفين لهدف في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.