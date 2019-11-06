فيديو.. لحظة إعلان لاعب أمريكي إسلامه في السعودية

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أخبار السعودية

لاعب أمريكي

يعلن إسلامه

نشر حساب «أخبار الوطن» السعودي، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مقطع فيديو للحظة اعتناق اللاعب الأمريكي كواينتون، المحترف بفريق الهلال لكرة السلة، الدين الإسلامي، ونطقه للشهادتين أمام جمع من الناس في أحد المساجد.

ويظهر الفيديو أحد الشيوخ يلقن اللاعب الأمريكي الشهادتين قبل أن يشرع الجميع في التكبير، فيما لقي المقطع تداولاً واسعاً بين مستخدمي مواقع التواصل، متمنين أن يثبت الله كواينتون على الدين الإسلامي.


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