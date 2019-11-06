بيان عاجل من الأرصاد يطالب بتعليق السير على هذه الطرق

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درجات الحرارة

بيان

الأرصاد

تحذير

طقس

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا اليوم تحذر فيه من حالة الطقس هذه الفترة خاصة في أوقات الليل، مشددة على عدم الاغترار بحالة الاستقرار الجوي، كما طالبت بمنع التحركات على بعض الطرق.

وقال أشرف صابر زكي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية في بيان له: «في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح خلال هذه الأيام تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ليكون الفارق بين درجة الحرارة العظمى والصغرى أكثر من 10 درجات مئوية على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية».

وحذر البيان من الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية، وأيضا الطرق المؤدية إلى شمال الصعيد.

وأشار البيان إلى ظهور سحب منخفضة ومتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، وتكون غزيرة ورعدية على مدينتي حلايب وشلاتين، تمتد على جنوب سلاسل البحر الأحمر حتى مرسي علم.

وينصح البيان بعدة أمور أولها عدم الاغترار في ارتفاع درجات الحرارة وقت الظهيرة وتخفيف الملابس خاصة المواطنين المتواجدين خارج منازلهم في الساعات المتأخرة من الليل أو الساعات الأولى من الصباح، حيث إن الطقس يميل للبرودة في هذه الأوقات، كذلك القيادة بهدوء على الطرق السريعة خاصة المؤدية إلى السواحل الشمالية وأيضا على الطرق المؤدية من وإلى محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ومحافظات شمال الصعيد، وذلك اعتبارا من وقت الفجر حتى الساعة التاسعة صباحا، حيث تتكون الشبورة المائية الكثيفة أحيانا والتي تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على هذه الطرق أمام سائقي المركبات، لذلك ننصح بتخفيف السرعات وعدم تخطي السيارات الأمامية والالتزام بالسرعات المحددة لكل مركبة.

كما نصحت الأرصاد بتعليق كل التحركات إلى الطرق المؤدية إلى جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر ومدينتي حلايب وشلاتين خلال هذه الفترة، أما باقي محافظات الجمهورية، خاصة السياحية منها في الأجواء، فهى مهيأة لقضاء أحلى الأوقات بها والاستمتاع بالعطلة الممتدة حتي يوم الأحد، حيث الطقس الخريفي المعتدل المعتاد الذي تنعم به مصر، كما أن حركة الملاحة البحرية معتدلة على مسطحي البحرين المتوسط والأحمر.


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