هذا ما قاله «حمو بيكا» أمام النيابة.. تعرف على مصيره

تقدم محامي نقابة المهن الموسيقية ياسر قنطوش، في وقت سابق ببلاغ لنيابة الدخيلة بالإسكندرية، اتهم فيه محمد محمود مصطفي سيد أحمد، الشهير بـ"حمو بيكا"، وذلك لاقتحام مبني النقابة وسب وقذف النقيب الفنان هاني شاكر، والتحريض على أعمال الشغب.

ونشر مؤدي المهرجانات الشعبية، حمو بيكا، مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لاحقًا، يدعو فيه محبيه إلى التجمهر أمام مبنى النقابة وإثارة الشغب، وذلك بسبب رفض النقابة إعطائه تصريح مزالة المهنة.

وفي السياق ذاته باشرت نيابة الدخيلة التحقيق مع حمو بيكا في القضية، صباح اليوم، بعد وصوله إلى سرايا النيابة، حيث أجرى معه التحقيق المستشار خالد أنور مدير النيابة.

وقال بيكا خلال استجوابه، بأن ما صدر عنه كان بغير قصد، بسبب استيائه من عدم إصدار النقابة ترخيص له، مشيرًا إلى أنه قام بالاعتذار للفنان هاني شاكر، وحذف الفيديو الذي صدر عنه.

وقامت نيابة الدخيلة اليوم، بإخلاء سبيل حمو بيكا بعدما أدلى بأقواله في قضية اتهامه باقتحام مقر نقابة المهن الموسيقية وسب وقذف الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، اعتراضا على رفض النقابة التصريح له بالغناء في حفل بمدينة دمياط.