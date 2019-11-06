» إيقاف نجم الزمالك مباراة واحدة وتغريمه 50 ألف جنيه

06 نوفمبر 2019 - 07:18 م

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف المغربي أشرف بن شرقى صانع ألعاب الزمالك مباراة واحدة وتغريمه بـ50 ألف جنيه عقب الأحداث التى بدرت منه عقب نهاية مباراة فريقه أمام المقاولون الأخيرة بالدورى.

وحاول بن شرقى التهجم على لاعب المقاولون العرب سيف الجزيرى بعدما ضربه الأخير "بالكوع" أثناء المباراة، ليتم إيقاف الجزيرى مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه بداعى الخشونة المتعمدة.

واكتفت لجنة الإنضباط بإيقاف بن شرقى مباراة واحدة بداعى أنه حاول التهجم على سيف الجزيرى لكنه لم يتمكن من الاعتداء على لاعب المقاولون، الذى حصل على ايقاف مباراتين.

كانت لجنة المسابقات أحالت أشرف بن شرقى إلى لجنة الإنضباط لاتخذا القرار المناسب حياله، بعدما قررت الأولى إيقاف فرجانى ساسى لاعب الزمالك مباراة واحدة، بعد طرده فى نفس المباراة لحصوله على انذارين مع الاعلان عن إيقاف الجزيرى مباراتين.