انخفاض غير مسبوق بأسعار الذهب بشكل مفاجئ
بث مباشر لمباراة يوفنتوس و لوكوموتيف
«بومبيو» يشكر «بن سلمان» ويحتفي بإنجاز سيغير الكثير
إحالة أوراق 8 أشقاء للمفتي.. تعرف على جريمتهم
هذا ما قاله «حمو بيكا» أمام النيابة.. تعرف على مصيره
بالفيديو.. احتجاج بالكويت يطالب بالقضاء على الفساد
وزير الداخلية يصدر قرارًا بشأن لاجئي فلسطين
بيان عاجل من الأرصاد يطالب بتعليق السير على هذه الطرق
وفاة 5 مصريين بالكويت.. و«القوى العاملة» تعلق
أسطورة ليفربول يصف «صلاح» بوصف جارح
المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بثا مباشرا لمباراة يوفنتوس و لوكوموتيف في بطولة دوري أبطال أوروبا.
فجر
04:54
شروق
06:19
ظهر
11:43
عصر
14:46
مغرب
17:07
عشاء
18:37