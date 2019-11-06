» «إيتو» يقود نجوم إفريقيا للفوز على نجوم العالم

06 نوفمبر 2019 - 08:52 م

فاز منتخب نجوم أفريقيا على نجوم العالم، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، بمدينة العيون المغربية في احتفالية خاصة بشأن الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء.

ونشر الحساب الرسمي لقناة "أبوظبي الرياضية" لقطة للممثل محمد رمضان بقميص منتخب نجوم أفريقيا أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء وظهر رمضان بصحبة نجوم الكرة المصرية السابقين محمد أبوتريكة ووائل جمعة ونادر السيد وخالد الغندور بجانب إسماعيل يوسف بالمغرب.

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بتقدم نجوم القارة السمراء بهدف أحرزه الكاميروني صامويل إيتو في الدقيقة 18.

وضمت قائمة منتخب نجوم أفريقيا أساطير القارة على رأسهم روجيه ميلا وصامويل إيتو وصلاح الدين بصير وزبير بيه والحاجي ضيوف وكانو وخاليلو فاديجا.

بينما جاء البرتغالي لويس فيجو على رأس كتيبة نجوم العالم، وشارك في المباراة تريزيجيه وفابيان بارتيز من فرنسا وبيبيتو وريفالدو وكافو من البرازيل والإسباني سالجادو والأرجنتيني سافيولا.