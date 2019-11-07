من هي "إنجي سلامة" التي اكتشفت وفاة "هيثم أحمد زكي"؟

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هيثم أحمد زكي
هيثم أحمد زكي

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إنجي سلامة

تصدر اسم "انجي سلامة" مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أبلغت الشرطة بانقطاع أخبار الفنان هيثم أحمد زكي ليتم كسر باب فيلته واكتشاف وفاته.

وفيما يلي بعض المعلومات عن "إنجي":

- خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي

- تخرجت من جامعة أكتوبر للعلوم والآدب

- تعمل فيما يسمى (العلاج بالطاقة)

- لديها الكثير من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي

- تعطي الكثير من محاضرات التنمية البشرية عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي

- ليس لها أي علاقة بالمجال الفني.

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