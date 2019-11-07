تعرف على أخو هيثم أحمد زكي الوحيد الذي لا يعرفه الجمهور

07 نوفمبر 2019 - 08:07 ص

أثار خبر وفاة الفنان هيثم أحمد زكي في فيلته وحيدًا موجة من الحزن والتساؤلات عن أسباب هذه الوحدة وبخاصة بعد وجود أنباء عن امتلاك الراحل لأخ آخر.



وما لا يعرفه الجمهور أن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي كان يمتلك بالفعل أخًا غير شقيق من والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد التي تزوجت الخبير السياحي عز الدين بركات و وأنجبت منه نجلها رامي الذي يعد الأخ الوحيد لـ"هيثم".



وتوفي الفنان هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز 35 سنة إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.



