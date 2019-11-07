» تعليق مفاجيء من ريم البارودي على أزمة أحمد سعد وسمية الخشاب

07 نوفمبر 2019 - 08:15 ص

أكدت الفنانة ريم البارودي أنها لا تعرف أي شيء عن خلافات طليقها الفنان أحمد سعد مع زوجته السابقة سمية الخشاب إثر حصوله على حكم بحبسها 3 سنوات .



وقالت "ريم" في تصريحات تلفزيونية: "عندي حساب واحد فقط على مواقع التواصل الاجتماعي عبر (انستجرام) وبالتالي لا أتابع ما يحدث بشكل يومي .. لا أعرف شيئا والأمر انتهى بالنسبة لي منذ سنتين".



واستدركت: "يتساءل البعض ما إذا كنت سعيدة بخصوص طلاق أحمد سعد وسمية وأقول (اللهم لا شماتة .. لست سعيدة ولست حزينة .. الأمر انتهى منذ عامين".



