» تعرف على الوصية التي تركها أحمد زكي لنجله هيثم قبل وفاته

أحمد عادل شعبان
مازالت أصداء وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي تتردد ، وبخاصة بعد ظهور العديد من مقاطع الفيديو التي تكشف عن علاقة "هيثم" بوالده الفنان الراحل أحمد زكي.
ومن ذلك ما حكاه "هيثم" عن علاقته بوالده ، حيث كشف عن آخر لقاء جمعهما قبيل وفاة الوالد بأيام .
وقال "هيثم": "استدعاني والدي بالمستشفى وجلست معه وأخبرني أن الموت يقترب منه وكان يبكي بشدة وطلب مني الحفاظ على نفسي من مغريات الدنيا".
وأضاف: "احتبست دموعي بشدة .. وخرجت من الغرفة ثم انهمرت في البكاء".
وتوفي الفنان الراحل هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز 35 سنة إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.
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