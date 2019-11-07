"السيسي" يهنئ أبناء مصر بالخارج بالمولد النبوى

07 نوفمبر 2019 - 09:31 ص

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى برقية تهنئة إلى الجاليات المصرية الملحمة الخارج بمناسبة قرب المولد النبوى الشريف.

وقال الرئيس السيسي- في برقية تهنئة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية- "الإخوة والأخوات جميع أبناء مصر المسلمين بالخارج يسعدني أن أتوجه إليكم بأخلص التهاني وأصدق الدعوات القلبية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا الله تعالى أن يعيد هذه الذكرى العطرة عليكم وعلى أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقى والازدهار.

مع أطيب تمنياتى.. وكل عام وأنتم بخير".