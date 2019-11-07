» الزمالك ينعى الفنان الشاب هيثم أحمد زكى

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وفاة

الزمالك

أحمد زكي

فنان

ينعى

قدم نادى الزمالك التعازى لأسرة الفنان الشاب هيثم أحمد زكى الذى وافته المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

ونشر "الزمالك" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "بخالص الحزن والأسى ينعى نادى الزمالك الفنان هيثم أحمد زكي، راجين من المَولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

ورحل الفنان الشاب عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 35 عام إثر هبوط حاد بالدورة الدموية فى الساعات الأولى من صباح اليوم داخل منزله.


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