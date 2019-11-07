مستشار نتنياهو: المستوطنات وعد إلهي

07 نوفمبر 2019 - 10:01 ص





صدمت تصريحات نائب مستشار الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، رؤوفين عازر، بأن الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة "تحقيق لوعد إلهي"، ما أثار موجة من الجدل.





وخلال مؤتمر صحفي للمسيحيين الإنجيليين في مدينة القدس المحتلة، صرح "عازر" الذي يعمل، أيضا، مستشارا سياسيا لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأن "عودة اليهود للاستيطان في الضفة الغربية ليست نقمة أو لعنة، وإنما نعمة لجميع سكان المنطقة، والدعوة غير المبررة لإخلاء المستوطنات هي دعوة للتدمير والفوضى"، بحسب قوله .







وأضاف أن "قيامة الشعب اليهودي في أرض إسرائيل هي تعبير مباشر عن تحقيق الوعد الإلهي"، وحث الصحفيين الإنجيليين على محاربة "أولئك الذين يزعمون أن المستوطنات غير قانونية"، علما بأن القانون الدولي والمعاهدات الدولية تنص جميعها على عدم شرعية وقانونية المستوطنات.



يأتي ذلك ضمن الحرب التي تشنها الحكومة الإسرائيلية على حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (بي دي إس)، التي تشمل حملة تعبئة دولية لدبلوماسيين دوليين وممثلين وأعضاء في الكونجرس لدعم تمرير قرارات تدين حركة المقاطعة، وصحفيين أجانب لتحفيزهم على نشر معلومات مغلوطة حول مبادئ الحركة ومنطلقاتها.

