تجمع بين 3 رجال في زواج واحد.. السبب صادم

07 نوفمبر 2019 - 10:03 ص

في واقعة غريبة أقدمت امرأة أوغندية على الزواج من 3 رجال في زواج واحد، ما تسبب لها في عملية طرد من قبيلتها.

العجيب أن الرجال الثلاثة الذين جمعت بينهم السيدة، حاولوا إقناع القبيلة بعملهم الشاذ، بأن ما قاموا به فعل طبيعي.

وبحسب ما تم تداوله على مواقع إخبارية فقد حملت الزوجة من أحدهم وهي في شهورها الأولى، ولا يعرف من الأب بالتحديد.

وكان الأزواج الثلاثة ( شرطي متقاعد وفلاح ميسور وأعزب) قد جمعوا في زواجهم بالمرأة، حيث يجتمعون في كوخ خاص بها.

كما أن الثلاثة يطيعونها ولا يخالفون أمرها، حيث تقوم السيدة ببيع لحوم البقر.

وعندما سئلت السيدة عن جمعها بين ثلاثة رجال قالت : " لأن الزواج الأحادي فاشل، حيث كانت تعول زوجها الأول، فأرادت أن تجمع بين جميع المزايا ".