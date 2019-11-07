"مغص وصيدلية ".. اللحظات الأخير في حياة " هيثم زكي"

07 نوفمبر 2019 - 10:13 ص

كشفت مصادر داخل نقابة المهن التمثيلية، تفاصيل الدقائق الأخيرة بحياة الفنان الراحل هيثم زكي، مؤكدة أن أحد أفراد أمن الكمبوند قال أثناء استجوابه أمام نيابة الجيزة، أنه رأي الفنان فجر يوم وفاته ويبدو عليه الإرهاق والتعب وأخبره بأنه يعاني من مغص شديدة وذاهب للصيدلية المجاورة لتلقي بعض الأدوية ".



وأضافت المصادر ، أن فرد الأمن أكد أيضا في استجوابه عن الواقعة أن الفنان لم يخرج من منزله طوال يوم وفاته ولم يرد على أي اتصالات تليفونية سواء خطيبته وخالته، وهو ما دفع أفراد الأمن الخاصة بتأمين الكمبوند بإبلاغ الشرطة".



وبناء علي بلاغ أفراد الأمن، انتقلت سريعا قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وجود الفنان متوفيا، حيث أثبت التقرير المبدئي أن الوفاة حدثت بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية ".



جدير بالذكر أن الفنان هيثم زكي نجل الفنان الراحل أحمد زكي قد رحل عالمنا أمس عقب هبوط حاد في الدورة الدموية.

