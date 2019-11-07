"مفيش حد يستلمه".. سبب تأخر الصلاة على هيثم زكي

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أشرف زكى

صلاة الجنازة

مسجد مصطفي محمود

هيثم زكي

صدمت تصريحات نقيب الممثلين، الدكتور أشرف زكي، عن تأخر وصول جثمان الراحل هيثم أحمد زكي، لمسجد مصطفى محمود، لصلاة الجنازة عليه، الجميع، حيث كشف عن أن سبب التأخير راجع إلى عدم وجود شخص من أهله لاستلام جثمانه. 

قال زكي في تصريحات تداولت على مواقع التواصل: "لم يتواجد أي شخص من أسرة هيثم أحمد زكي لاستلام الجثمان من المستشفى ما أدى لتأخر وصوله للمسجد للصلاة عليه، وبالتواصل مع المحامي العامي، تمكنت بصفتي نقيب المهن التمثيلية تسلمه، وسيصل خلال نصف ساعة".

ومن المقرر أن يقام العزاء في مساء السبت التاسع من نوفمبر الجاري في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.


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