فجر السعيد تستقبل العملية الرابعة بـ "دعاء الاستغفار"

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فجر السعيد

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باريس

عملية جراحية

فجر السعيد

الاستغفار

توجهت الإعلامية الكويتية فجر السعيد بالدعاء والاستغفار قبيل إجراء العملية الجراحية الرابعة في باريس.

وكتبت السعيد على حسابها في تويتر : " اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتنى وأنا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذُ بك من شرِ ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفرُ الذنوب إلا أنت.. سبحانه الذي نجاني من اللي فات قادر ينجيني من اللي جاي سبحان الله ولا إله إلا أنت".

وحظيت تدوينة السعيد بمزيد من الدعاء لها على تويتر، حيث علق أحد المغردين : " اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلاوبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تمن على #فجر_السعيد بالشفاء اللهم لا تدع فيه جرحا إلا داويته ولا ألما إلا سكنته ولا مرضا إلا شفيته اللهم شافيها وعافيها واعفو عنها اللهم تولاها برحمتك واشملها بمغفرتك يا رب هذه دعوة في ظهر الغيب عليها بالشفاء".

وعلق آخر : " اللهم اني استودعتك فجر السعيد و كل مريض في صحتها وعافيتها وقلبها وروحها وجسدها اللهم أنت القادر فوق كل قادر وأنت الشافي المعافي لا شافي إلا أنت ولا حول ولاقوة إلا بك اللهم طمئن قلبها وآمن روعها وأشفها من كل داء وأذهب عنها كل مرض وأسعدنا بشفائها ياكريم يا رحيم".


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