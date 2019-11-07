«فيروس نادر».. مفاجأة في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

07 نوفمبر 2019 - 04:14 م

كشفت مصادر مقربة من الفنان الراحل هيثم احمد زكي، تفاصيل جديدة عن المرض الذي كان يعاني منه الفنان الشاب قبل رحيله، وأوضحت أن الراحل أصيب منذ ما يقرب من 18 شهرا بفيروس نادر في المعدة، وكان يلتقى علاجا له، حسب فيتو.

وكان أحد أفراد الأمن الخاص بالكمبوند الذي يسكن فيه الفنان هيثم احمد زكى قد أكد في أقواله أمام مباحث الشيخ زايد، أن الراحل ظهر فجر أمس الأربعاء، وكان مصابا بحالة آلام في البطن وقيء وخرج من شقته وتوجه إلى إحدى الصيدليات ثم عاد لشقته ولم يظهر طوال اليوم حتى حضرت الشرطة وكسرت الباب بقرار من النيابة العامة، لتجده متوفًى.

وكان قسم شرطة ثان الشيخ زايد تلقى بلاغا من خطيبة الفنان هيثم احمد زكى بعدم إجابته عن اتصالاتها الهاتفية، وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بكسر باب شقته ليعثروا عليه ملقى على الأرض في الحمام وقد فارق الحياة، وأفاد التقرير الطبي الأولى بأن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وتوفى الفنان هيثم أحمد زكى فجر اليوم الخميس بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، بمنزله في مدينة الشيخ زايد، وذلك عن عمر يناهز الـ 35 عاما، ومن المقرر أن يقام العزاء يوم السبت المقبل بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد عقب صلاة المغرب.