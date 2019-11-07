مدبولي يهنيء الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

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المولد النبوي

الرئيس السيسي

مدبولى

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

جاء في نص البرقية: " يُسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف".

وأضاف: "هذه المناسبة الجليلة التي كانت مولداً للهدي ونبراساً للإنسانية، نستقبلها بكل مشاعر البهجة ونستلهم من صاحبها الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والحكمة في إرساء قيم الحق والعدل، والدعوة إلى الأمن والسلام للبشرية جمعاء".

وقال رئيس الوزراء خلال البرقية: وإننا يا سيادة الرئيس، ونحن نحتفل بهذه المناسبة، نسأل المولى عز وجل أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يوفقككم، ويرعاكم ويسدد على طريق الحق خطاكم لما فيه خير مصر وشعبها العظيم.


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