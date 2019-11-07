السيسي يستقبل ملك البحرين في زيارة لتعزيز العلاقات

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

وأكد السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن زيارة ضيف مصر الكريم تأتى في إطار اللقاءات الثنائية التي تجمع الرئيس مع أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى، بهدف التشاور والتنسيق بشأن تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع البحرين في جميع المجالات، خاصة في ظل ما يجمع القيادتين والشعبين المصري والبحريني من أواصر أخوة ومودة.