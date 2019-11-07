» «جاتوجاتو» حكمًا لمباراة المنتخب الأولمبي أمام مالي

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حكام مباريات الجولة الاولى لبطولة كاس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

سيدير لقاء مصر ومالي حكم الساحة جورج جاتوجاتو (بوروندي)، يعاونه حبيب سانو (بوركينا فاسو) عبد العزيز سالي (النيجر) والحكم الرابع ساليما موكانساجا (رواندا).

أما مباراة غانا والكاميرون يديرها حكم الساحة لاهلو بن براهام (الجزائر) ويعاونه جيمس ايملي (سيشيل) خليل حساني (تونس) والحكم الرابع سليم بلخواص (تونس).

لقاء نيجيريا وكوت ديفوار في المجموعة الثانية يديره حكم الساحة محمد معروف (مصر) والمساعدون يوسف وحيد البساطي (مصر) فيرمينو باسافيم (غينيا بيساو) والحكم الرابع سليمان دجاما (جيبوتي).

وفي المباراة الثانية بين زامبيا وجنوب افريقيا يديرها حكم الساحة ساليما موكانساجا (رواندا) ومعه فتيحة جيرموامي (المغرب) ديك اوكيلو (اوغندا) والحكم الرابع بيير اتشو (الجابون).

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