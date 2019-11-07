» ضربة موجعة للمنتخب الأولمبي قبل افتتاح أمم إفريقيا

07 نوفمبر 2019 - 05:43 م

تعرض طاهر محمد طاهر، صانع ألعاب منتخب مصر الأوليمبي، لإصابة عبارة عن تمزق في العضلة الأمامية، ستعيق مشاركته أمام مالي في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

ويحاول جهاز المنتخب الأولمبى تجهيز اللاعب للحاق بما بقى من البطولة.

وتفيد لائحة البطولة بإمكانية استبدال أي لاعب مصاب قبل 24 ساعة من أول مباراة للفريق، ولم يحدد المنتخب موقفه من استعمال هذا الخيار حتى اللحظة.

وتشترط لوائح البطولة أن يتم إخطار اللجنة الطبية بالإصابة بشكل رسمي، والحصول على موافقتها لإجراء الاستبدال.

صاحب الـ22 عاما عاد لتوه من إصابة في الركبة، وشارك مع المقاولون في 3 مباريات هذا الموسم مع المقاولون العرب وسجل فيهم هدفا.

قائمة المنتخب الأوليمبي النهائية شهدت استبعاد كل من الحارس مصطفى شوبير لاعب الأهلي، ومحمد صادق وأحمد أيمن من الإسماعيلي وأحمد حمدي من الجونة وناصر منسي من طلائع الجيش، بجانب محمد محمود لاعب الأهلي.