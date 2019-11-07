» رد فعل "أخو هيثم زكي" بعدما علم بوفاته

أكد رجل الأعمال رامي بركات، أخ الفنان الراحل هيثم أحمد زكي من والدته هالة فؤاد، حضوره من لندن لتلقي العزاء في شقيقه، وأشار إلي أنه كان يتمنى أن تؤجل الجنازة ليتمكن من الحضور إلى القاهرة والمشاركة في تشييع جثمان شقيقه.

وكتب رجل الأعمال أشرف السعد، منشورًا عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلاً: «اتصل بي جاري في لندن وصديقي رجل الأعمال عز بركات زوج المرحومة هالة فواد ووالد رامي بركات، أخ المرحوم هيثم أحمد زكي من أمه وأبلغني أنهم علموا بوفاة هيثم من الصحافة وكان يتمنى أن يتم تأجيل الدفن حتى يستطيع أن يسافر اليوم لحضور جنازة أخيه وطلب مني أن اكتب على الفيس بوك أن رامي شقيق المرحوم هيثم يستعد للسفر إلى مصر ليتقبل العزاء في أخيه رغم انه لا يجيد الحديث باللغة العربية لأنه ولد في لندن وتربى فيها وكل العزاء لكل محبين احمد زكي وابنه هيثم».

وكان قسم شرطة ثان الشيخ زايد تلقى بلاغا من خطيبة الفنان هيثم احمد زكى بعدم إجابته عن اتصالاتها الهاتفية، وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بكسر باب شقته ليعثروا عليه ملقى على الأرض في الحمام وقد فارق الحياة، وأفاد التقرير الطبي الأولى بأن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وتوفى الفنان هيثم أحمد زكى فجر اليوم الخميس بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، بمنزله في مدينة الشيخ زايد، وذلك عن عمر يناهز الـ 35 عاما، ومن المقرر أن يقام العزاء يوم السبت المقبل بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد عقب صلاة المغرب.