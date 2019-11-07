شوقي غريب يستبعد لاعبين من قائمة المنتخب الأولمبي

07 نوفمبر 2019 - 06:48 م

قرر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب استبعاد الثنائي طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي لاعبا الفراعنة من القائمة التي ستشارك في بطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر اعتبارًا من الجمعة وحتى 22 نوفمبر للإصابة.

وكان الجهاز الفني قد عقد اجتماعا وناقش الأمر من كافة جوانبه واستعرض تقرير أيمن زين طبيب المنتخب عن حالة اللاعبين ثم اتخذ قرار الاستبعاد.

ويناقش حاليا الجهاز الفني اختيار البديل بعد موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم علي الاستبدال حسب لوائح الكاف.