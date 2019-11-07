» 27 لاعبًا في قائمة إنجلترا لمباراتي مونتنيجرو وكوسوفو

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أكد الجهاز الفني لمنتخب إنجلترا بقيادة جاريث ساوثجيت قائمة فريقه لخوض مباراتي مونتنيجرو وكوسوفو الشهر الجاري، في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا.

ويلتقي منتخب إنجلترا مع ضيفه منتخب مونتنيجرو يوم الخميس القادم، قبل أن يحل ضيفا على منتخب كوسوفو بعدها بثلاثة أيام، حيث يحتاج المنتخب الإنجليزي لنقطة وحيدة للصعود إلى النهائيات التي ستقام صيف العام المقبل.

وجاءت قائمة منتخب إنجلترا على النحو التالي:

حراسة المرمى: توم هيتون (أستون فيلا) وجوردان بيكفورد (إيفرتون) ونيك بوب (بيرنلي).

خط الدفاع: ترينت أليكسندر أرنولد (ليفربول) وبن تشيلويل (ليستر سيتي) وجو جوميز (ليفربول) وهاري ماجواير (مانشستر يونايتد) وتيرون مينجز (أستون فيلا) وداني روز (توتنهام هوتسبير) وجون ستونز (مانشستر سيتي) وفيكايو توموري (تشيلسي) وكيران تريبيير (أتلتيكو مدريد الإسباني).

خط الوسط: روس باركلي (تشيلسي) وفابيان ديلف (إيفرتون) وجوردان هندرسون (ليفربول) وجيمس ماديسون (ليستر سيتي) وماسون ماونت (تشيلسي) وأليكس أوكسلايد تشمبرلين (ليفربول) وديكلان رايس (ويستهام) وهاري وينكس (توتنهام).

خط الهجوم: تامي أبراهام (تشيلسي) وكالوم هودسون أودوي (تشيلسي) وهاري كين (توتنهام) وماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) وجادون سانتشو (بوروسيا دورتموند الألماني) ورحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي) وكالوم ويلسون (بورنموث).

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