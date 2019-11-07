فنان شهير يهاجم زملائه بعد بكائهم على رحيل هيثم زكي

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وفاة

بكاء

صبرى فواز

هيثم احمد زكي

هاجم الفنان صبرى فواز زملائه الفنانين، بسبب ما وصفه بالصعبانيات السخفية على رحيل الفنان هيثم أحمد زكي، صباح اليوم عن عمر يناهز 35 عامًا.

وكتب صبرى فواز عبر حسابه على "فيسبوك" ياريته كان شاف الحب ده قبل مايموت، شاف حب كتير الحمد لله .. و كان دلوعتنا في اللوكيشن ..و كنا كلنا بنتعامل معاه كأنه أخونا الصغير أو ابننا".

وأضاف: مالقيش حد يستلم جثتة عشان رسميا لازم حد من القرايب يستلم الجثة .. و بما إن أبوه و أمه ماتوا .. وجده و خاله ماتوا، فأصبح رسميا مافيش حد يستلم الجثة .. فوافق السيد المحامى العام على إن نقيب المهن التمثيلية يستلم الجثة.

وتابع: يعنى بطلوا هرى فارغ و صعبانيات سخيفة .. و ادعوا له بالرحمة و خلاص.

وتم اكتشاف وفاة الفنان هيثم أحمد زكي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز 35 عاما، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، ولكن النيابة قررت تشريح الجثمان للتأكد من سبب الوفاة.


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