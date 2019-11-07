الجيش المصري والقبرصي واليوناني يطالبون تركيا بالتوقف فورًا

أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، عن إدانة وزارة الدفاع وقبرص واليونان لأعمال التنقيب التركية في شرق البحر المتوسط والتدخل التركي في سوريا.

وأكدت الصفحة الرسمية للمتحدث الإعلامي باسم الجيش، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إدانة أعمال التنقيب التركية غير القانونية في المنطقة الإقتصادية الخالصة لقبرص داعين للوقف الفورى لهذة العمليات غير القانونية ، والحاجة إلى إحترام الحقوق السيادية لجمهورية قبرص فى مياهها الإقليمية وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لقانون البحار .

كما استنكر البيان :" الغزو التركى الأخير لسوريا، الأمر الذي أدى إلى أزمة إنسانية جديدة ، وزيادة أخرى لتدفقات الهجرة ، وأدان محاولة تركيا تقويض سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية بغرض إحداث تغييرات في التركيبة الديموغرافية والبنية الاجتماعية للشعب السوري".

