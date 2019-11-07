خالد الجندي: وفاة هيثم زكي رسالة لهؤلاء الفنانين

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وفاة

خالد الجندي

رسالة

هيثم احمد زكي

اعتبر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، رسالة لكل الفنانين بأن يقدموا للناس ما ينفعهم بعد وفاتهم.

وقال "الجندي" خلال حديثه ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "دي إم سي"، إن وفاة هيثم زكي رسالة للعاملين في مجال التمثيل والممثلين بأن يتقوا الله ولا يعرضوا على الناس إلا ما ينفعهم بعد وفاتهم وانتقالهم إلى الله، متابعًا: "رسالة إلى كل راقصة استري نفسك واتقي الله واتركي ما أنتِ عليه".

واستطرد: "الموت المفاجئ لـهيثم احمد زكى رسالة لكل إنسان يحاول أن ينشر الفجور في الناس بحجة أنه أكل عيشه وعمله"، معقبًا: كل واحد فينا سيقابل ربنا وباب القبر مكتوب عليه كما قال سبحانه وتعالى:" وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ".

وتوفى اليوم الفنان هيثم أحمد زكي بشكل مفاجئ داخل منزله، وتم تشييع جثمانه من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وسط حالة صدمة في الوسط الفني والشارع المصري.



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