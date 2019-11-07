  • الخميس 07 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:55 م
بحث متقدم
مظاهرات بالعراق

مقتل وإصابة 47 خلال تظاهرات اليوم بالعراق

البابا شنودة والفنان ماجد الكدواني

لهذه الأسباب.. الكنيسة تعلن تجميد مسلسل "بابا العرب"

هيثم زكي

من هو الفنان الذي دخل القبر مع هيثم زكي ودفنه؟

أرشيفية

الجيش المصري والقبرصي واليوناني يطالبون تركيا بالتوقف فورًا

خالد الجندي

خالد الجندي: وفاة هيثم زكي رسالة لهؤلاء الفنانين

صبري فواز

فنان شهير يهاجم زملاءه بعد بكائهم على رحيل "هيثم زكي"

حرق ضابطات

شاهد.. متظاهرون يشعلون النيران في ضابطات الشرطة

أرملة البغدادي

بعد القبض عليها..أرملة "البغدادي" تكشف معلومات "حساسة"

هيثم احمد زكي

بعد تشريحه.. سبب صادم وراء وفاة هيثم زكي يفعله شباب"الجيم"

ابوتريكة

رسالة «أبوتريكة» لمحبيه بمناسبة عيد ميلاده

وديًا.. منتخب مصر يحقق فوزًا هزيلًا على ليبيريا

الرياضة

منتخب مصر
منتخب مصر

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

وديًا.. الزمالك يهزم منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي

#

10 آلاف مشجع لودية منتخب مصر وليبيريا

#

أحمد حسن يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

#

فنانة شهيرة: حزينة عليكي يا مصر

المصريون

منتخب مصر

ليبيريا

حقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم فوزًا هزيلًا على ليبيريا، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الخميس، على ملعب الجيش المصري بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

شهدت بداية المباراة حماسا شديدا من الفريقين ، وأهدر أحمد سيد زيزو لاعب المنتخب الوطني والزمالك الفرصة الأولي للمنتخب أمام ليبيريا في الدقيقة الاولي من عمر المباراة، قبل أن يهدر أحمد جمعة أيضا فرصة أخرى بعدها بأقل من دقيقتين أمام مرمى الضيوف.

وفى الدقيقة 22 تتهادى الكرة أمام حسين الشحات داخل منطقة جزاء منتخب ليبيريا، دون رقابة على جناح أيمن المنتخب، الذى سدد كرة قوية ولكن فى منتصف المرمى ليحولها الحارس إلى ضربة ركنية.

ويسيطر منتخب مصر على مجريات اللقاء تماما، ويشن أكثر من هجمة على مرمى الضيوف لكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

وفى الدقيقة 42 يجرى حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب أول تغييراته، بنزول كريم طارق بدلا من حسين الشحات الذى تعرض للإصابة بعد تدخل قوى من أحد لاعبى ليبيريا.. وتمر الدقائق المتبقية دون جديد لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

ومع بداية الشوط الثانى، يجرى حسام البدرى التغيير الثانى بنزول مروان حمدى على حساب أحمد جمعة، كما دفع المدير الفنى بحمدى فتحى على حساب طارق حامد فى الدقيقة 56 من عمر المباراة، كما شارك باهر المحمدى ومحمد هانى على حساب محمود علاء وأحمد فتحى فى الدقيقة 59 لمنحهم الفرصة، وعبد الله جمعة بدلا من محمود وحيد فى الدقيقة 65.

وفى الدقيقة 75 يرفض الحكم أحمد الغندور احتساب ركلة جزاء لأحمد سيد زيزو بعدما تعرض لعرقلة داخل منطقة جزاء ليبيريا.. وينجح حمدى فتحى فى الدقيقة 86 فى إحراز هدف التقدم للفراعنة بعدما تسلم تلقى عرضية من محمد هانى نجح فى تحويلها داخل مرمى ليبيريا.

وعقب الهدف يدفع حسام البدرى بأيمن أشرف على حساب عمرو السولية، وتمر الدقائق المتبقية دون جديد ليفوز منتخب مصر على ليبيريا بهدف نظيف.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» إيقافات بالجملة بعد شغب قمة السلة بين الأهلي والزمالك
» «ميدو»: منتخب مصر «وحش».. وهناك لاعبين لايستحقوا تمثيل الفراعنة
» "الأزهر للفتوى" يوضح حكمُ الاحتفالِ بالمولدِ النَّبَوِي
» وديًا.. منتخب مصر يحقق فوزًا هزيلًا على ليبيريا
» أردوغان يكشف عن نجل البغدادي ويعلن مصيره
» احتجاز مهاجم منتخب المغرب وزوجته بالسعودية
» رد فعل "أخو هيثم زكي" بعدما علم بوفاته
» أول تعليق لـ«البدري» على إصابة حسين الشحات
» «فيروس نادر».. مفاجأة في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي
» 27 لاعبًا في قائمة إنجلترا لمباراتي مونتنيجرو وكوسوفو
» مدرسان يغتصبان طالبة "عمياء" داخل فصل المدرسة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:56 ص

  • فجر

    04:55

  • شروق

    06:20

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه