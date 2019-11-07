لهذه الأسباب.. الكنيسة تعلن تجميد مسلسل "بابا العرب"

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البابا شنودة والفنان ماجد الكدواني
البابا شنودة والفنان ماجد الكدواني

محمد فضل- متابعات

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بابا العرب

أعلنت الكنيسة اليوم، تجميد العمل في مسلسل "بابا العرب" الذي يقوم ببطولته الفنان ماجد الكدواني، لتجسيد حياة البابا شنودة.

وأعلن دير القديس الأنبا بيشوى بوادي النطرون عن تجميد العمل في مسلسل بابا العرب «إلى أن يشاء الله»، وذلك على لسان الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى. وفقًا لبيان رسمى، نظرًا لعدم توافر التمويل المطلوب ولأسباب خاصة بالدير.

كان دير الأنبا بيشوي القبطي، قد أعلن عن إنتاج مسلسل تليفزيوني بعنوان «بابا العرب»، يروي قصة حياة البابا شنودة، ويلعب بطولته النجم ماجد الكدواني، غير أن اسم المسلسل أثار الجدل في الشارع القبطي بين من يرى أن البابا شنودة له مواقف قومية وعربية ومن ثم الاسم ينطبق عليه، ومن يرى أن الاسم يُقحم السيرة الباباوية في السياسة، رغم أن الدير وهو الجهة المنتجة لا علاقة لها بالأمر.


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