"التخطيط" تختتم فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أمس فعاليات النسخة الثالثة من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة 2019، والذي انعقد بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الفترة بين 3 إلي 6 نوفمبر.

وشهدت جلسات اليوم الرابع والأخير من الأسبوع، جلسة بعنوان "المدن العربية: حداثة وتاريخ" وأدارت الجلسة الأستاذة رانيا هداية مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر وجلسة أخري بعنوان "دور شباب العلماء في تحقيق التنمية المستدامة" برئاسة د/ علاء الصادق رئيس المؤسسة العربية لعلماء الشباب.

كما تضمنت جلسات اليوم الرابع والأخير، جلسات بعنوان "سلاسل إمداد مواد البناء المستدامة في الشرق الأوسط وأفريقيا" ، وأخري بعنوان "المشاركة الفاعلة بين الحكومات وقطاع العطاء الاجتماعي"، إلي جانب انعقاد جلسة " الجاهزية واستشراف المستقبل في المنطقة العربية" ، واختتم اليوم فعالياته بجلسة بعنوان "مبادرات شبابية في التنمية المستدامة".